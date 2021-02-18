缅甸骇客入侵政府网站 军方封锁网路

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（法新社仰光18日电） 骇客今天攻击缅甸政府网站，抗议军事政变。缅甸军政府则加强透过封锁网路和部署军队，试图阻止全国各地反对活动。

就在骇客攻击网路的前一天，缅甸全国各地数万人集会，抗议军方在本月初推翻翁山苏姬领导的文人政府。

名为「缅甸骇客」的组织入侵包括中央银行、缅甸军方文宣页面、缅甸广播电视台（MRTV）、港口事务管理局（Port Authority）和食品暨药物管理局（Food and Drug Administration）在内的网站。

缅甸骇客在脸书页面上说：「我们正为缅甸正义而战。」

「这就像人们在政府网站前大规模抗议。」

澳洲皇家墨尔本理工学院（RMIT）网路安全专家华伦（Matthew Warren）表示，这可能是为了达到宣传目的。

仰光开车民众连续第二天用车辆封锁道路，他们掀起引擎盖，假装车辆故障，阻止安全部队在缅甸最大城仰光周围移动。

在今天上午一场直播中可以看见，停在北达贡区（North Dagon）一座桥周围的公车和汽车，抗议者高喊：「不要去办公室，离开它。加入公民不服从运动。」

穿着橙黄色僧袍的和尚举着牌子写着：「我们需要美国军队来拯救我们的处境。」

数十名员警在Myaynigone路口附近巡逻，开车民众封锁道路。

一名街头小贩说，交通堵塞有点不方便，但她支持这项运动。她告诉法新社：「因为汽车挡住我回家的路，昨天下午我走路约40分钟才搭上公车。」

两名消息人士告诉法新社，缅甸第二大城瓦城（Mandalay）的紧张局势在夜间急遽升高，军警驱离封锁铁路的抗议群众。

当地紧急救护人员说，安全部队开火，但不清楚是使用橡胶子弹或实弹，有一人受伤。

缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners）表示，4名参加公民不服从运动的火车司机在枪口下被捕，然后被带到瓦城机车头厂，被迫驶往北部密芝那市（Myitkyina）。

缅甸援助政治犯协会通报，自政变以来，已有近500人被捕。

© 2021 AFP