缅甸3千人涌向街头示威 军政府扩大切断国内网路

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（法新社仰光6日电） 缅甸今天爆发迄今最大规模的反政变示威，3000名年轻示威群众涌上街头谴责新的军事政权，而军方为压制益发高涨的反对声浪也切断国内各地网路。

多达3000人聚集在仰光大学（Yangon University）附近道路游行，许多人高举三指声援在军方政变中被捕的实质领袖翁山苏姬。

示威群众高呼「打倒军方独裁！」，许多人头上绑着红布条，红色是翁山苏姬所属政党全国民主联盟（NLD）代表色。

根据在场的法新社记者，当局出动大规模警力封锁邻近道路，两辆镇暴水车就停在现场。

示威爆发之际，正值缅甸本周第2次切断全国性网路，上回同等规模的切断网路行动，是翁山苏姬与其他高阶领导人1日遭拘捕当天。

缅甸军方1日发动的破晓突袭，使得缅甸10年的民主进程戛然而止，民众怒火从社群媒体延烧到街头。

缅甸国家媒体今天报导，军政府领袖已在前一天和多国外交官员会晤以回应国际不满声浪，同时要求他们和新领导政权合作。

随着示威抗议在本周愈演愈烈，军政府宣布切断民众连上脸书（Facebook）。脸书是当地最受欢迎的社群媒体，甚至可谓民众主要的沟通管道。

民众透过脸书平台发起「公民不服从运动」（Civil Disobedience Movement）论坛，激发公务员、医护人员与教师纷纷响应藉由罢工来表达抗议。

军方昨天扩大压制反对声浪的行动，扬言将切断其他社群媒体服务。

遭锁定的平台之一推特（Twitter）说，此举是对「民众发声权利」的攻击。

总部设于挪威的挪威电信（Telenor）表示，当地电信公司接获指示切断服务，并说已「挑战这项命令的必要性」。

根据法新社记者所见、一份尚未经证实的政府部门文件，内文说推特与Instagram被用来「制造民众误解」。

然而，部分通晓网路的用户，透过「虚拟私人网路」（VPN）来避开军方切断社群媒体的手段。

截至今天上午，时事主题标签像是「我们需要民主」（WeNeedDemocracy）、「听见缅甸心声」（HeartheVoiceofMyanmar）与翁山苏姬知名的口号「免于恐惧」（FreedomfromFear）已被提到数百万次。

© 2021 AFP