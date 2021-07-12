缅甸COVID-19疫情升温 影响翁山苏姬受审

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（法新社奈比多12日电） 缅甸法院正在审理前领导人翁山苏姬被控无视防疫限制等罪名，但律师表示国内COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情升温影响到审理程序，因为检方有一名证人染疫，无法出面作证。

缅甸近来确诊数字激增，军方的国家领导委员会（State Administration Council）昨天通报新增超过3400起病例，远高于5月初的单日不到50例。

检方一名证人原定今天出面作证，指认翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）在去年大选期间罔顾防疫限制令。翁山苏姬所属的政党在那次选举赢得压倒性胜利。

但翁山苏姬的律师金蒙绍（Khin Maung Zaw）告诉记者，这名证人「因为感染COVID-19而缺席」。

金蒙绍表示，相同指控还有另一名证人出面作证，法院也听取了翁山苏姬被控非法进口和持有无线电对讲机的证据。

另一名辩护律师敏敏索（Min Min Soe）上周告诉记者，76岁的翁山苏姬及身旁所有人员在遭军方拘押期间都已完整接种疫苗。但敏敏索未说明翁山苏姬的接种时间和疫苗种类，据信在她的政府倒台前，翁山苏姬就已经接种完第一剂。

金蒙绍表示，翁山苏姬在今天的审前会议中「表达她极其忧心深陷第3波COVID-19疫情的人民」。

他还说翁山苏姬与前总统温敏（Win Myint）现在健康状况皆良好。温敏也被控无视COVID-19防疫限制。

缅甸在今年2月发生政变，军方将翁山苏姬驱赶下台，引发大规模起义和残忍镇压。根据当地民权监督团体，至今已有超过890名平民死于部队之手。

© 2021 AFP