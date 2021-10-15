缓解卡车司机荒 英国松绑送货频率限制

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（法新社伦敦15日电） 英国为了缓解在耶诞节前恐爆发的供应链危机，今天宣布放宽外国卡车司机到英国送货和载货的频率规定。

法新社报导，根据英国现行规定，来自欧盟国家的卡车司机7天内仅可以到英国载货、卸货2次。放宽规定后，能在2周期间内，不限次数运送货物，而英国政府希望，这能在耶诞节之前实施。

英国运输大臣夏普斯（Grant Shapps）告诉「天空新闻网」：「这相当于让路上多了数千名卡车司机…将会在年底前实施。」

全世界正从COVID-19（2019冠状病毒疾病）的封城令中解禁，加上英国因为脱欧导致外国卡车司机短缺，使得全英爆发供应链问题。

夏普斯表示，英国在7大工业国（G7）当中，经济成长最快速， 因此运输压力非常大；但他承诺，所有人在耶诞节前都能收到货品。

英国港口协会（British Ports Authority）13日警告，由于供应链危机，全球最大的货柜港口在未来6到9个月仍会呈现壅塞状态。

在这项黯淡的预言发布前一天，全球最大货柜海运业者马士基集团（A.P. Moeller-Maersk A/S）才表示，因为货物壅塞，将会避开英国最大的货柜港费利克斯托（Felixstowe）。

英国政府14日也宣布，将会签发800张临时签证，让外国屠夫到英国杀猪。屠宰业警告，由于劳工短缺，多达15万头猪恐面临扑杀命运。

© 2021 AFP