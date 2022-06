「露西」化石是他发现 古生物学家柯本斯辞世

(法新社巴黎22日电) 出版商说,着名化石「露西」的发现人之一、法国古生物学家柯本斯(Yves Coppens)今天在久病后辞世,享寿87岁。

广告 继续浏览后续

出版商贾可布(Odile Jacob)推文说,「法国失去了一位伟人」。他说,柯本斯除了拥有科学技能,还是「才华横溢的作家、讲故事的人和非文学类作家」。

柯本斯1974年与塔伊布(Maurice Taieb)、乔韩森(Donald Johanson)一同在衣索比亚的哈达(Hadar)发现迄今最完整的阿法南猿(Australopithecus afarensis)遗骸化石。

考古团队为这个化石贴标签时,正在听披头四合唱团(The Beatles)名曲Lucy In The Sky With Diamonds,因此给这名320万年前的女性原始人起了个绰号「露西」。

他们挖出露西40%的骨骼,据此判定她的身高100公分,肌肉发达,能够爬树和直立行走。

出生在布列塔尼(Britanny)、父亲是核物理学家的柯本斯2016年告诉法新社:「我6、7岁就想成为考古学家,放假我都在挖东西。」

1956年,年仅22岁的柯本斯录取法国着名的国家科学研究中心(CNRS)。1960年代,他开始前往非洲,最先是造访阿尔及利亚和查德。

他的第一个重大发现是1967年,在衣索比亚的奥莫(Omo)河谷发现1块260万年前的化石。

1974年,在衣索比亚的阿法(Afar)三角洲进行的国际探险,让科本斯、他的法国同胞朋友塔伊布以及美国人乔韩森发现露西,就此享誉国际。

柯本斯常称自己是露西的「爸爸」之一。

柯本斯等人发现52块骨头碎片组成的露西后,科学家认为,她是人类直接的祖先。

但现在普遍不相信这种说法,柯本斯和其他古生物学家反而认为,露西是人类的远亲。

后来柯本斯又陆续在茅利塔尼亚、菲律宾、印尼、西伯利亚、中国和蒙古进行挖掘,返回法国后,他成为巴黎人类博物馆(Musee de l'Homme)馆长,在着名的法兰西学术院(College de France)担任古生物学教授,并加入法国科学院(Academy of Science)。

他曾获颁多个奖项,担任法国政府的环境问题顾问,有多本着作,并撰写超过100万篇科学文章。

除了发现露西,柯本斯曾告诉法新社,他特别自豪「在人类的出现与气候变迁之间建立了无可否认的联结」。

他说,随着森林让位给稀树草原,人类不再爬树,开始直立行走,而为了阻止食肉动物,脑力也必须发展。

© 2022 AFP