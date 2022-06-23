「露西」化石是他发现 古生物学家柯本斯辞世

（法新社巴黎22日电） 出版商说，着名化石「露西」的发现人之一、法国古生物学家柯本斯（Yves Coppens）今天在久病后辞世，享寿87岁。

广告 继续浏览后续

出版商贾可布（Odile Jacob）推文说，「法国失去了一位伟人」。他说，柯本斯除了拥有科学技能，还是「才华横溢的作家、讲故事的人和非文学类作家」。

柯本斯1974年与塔伊布（Maurice Taieb）、乔韩森（Donald Johanson）一同在衣索比亚的哈达（Hadar）发现迄今最完整的阿法南猿（Australopithecus afarensis）遗骸化石。

考古团队为这个化石贴标签时，正在听披头四合唱团（The Beatles）名曲Lucy In The Sky With Diamonds，因此给这名320万年前的女性原始人起了个绰号「露西」。

他们挖出露西40%的骨骼，据此判定她的身高100公分，肌肉发达，能够爬树和直立行走。

出生在布列塔尼（Britanny）、父亲是核物理学家的柯本斯2016年告诉法新社：「我6、7岁就想成为考古学家，放假我都在挖东西。」

1956年，年仅22岁的柯本斯录取法国着名的国家科学研究中心（CNRS）。1960年代，他开始前往非洲，最先是造访阿尔及利亚和查德。

他的第一个重大发现是1967年，在衣索比亚的奥莫（Omo）河谷发现1块260万年前的化石。

1974年，在衣索比亚的阿法（Afar）三角洲进行的国际探险，让科本斯、他的法国同胞朋友塔伊布以及美国人乔韩森发现露西，就此享誉国际。

柯本斯常称自己是露西的「爸爸」之一。

柯本斯等人发现52块骨头碎片组成的露西后，科学家认为，她是人类直接的祖先。

但现在普遍不相信这种说法，柯本斯和其他古生物学家反而认为，露西是人类的远亲。

后来柯本斯又陆续在茅利塔尼亚、菲律宾、印尼、西伯利亚、中国和蒙古进行挖掘，返回法国后，他成为巴黎人类博物馆（Musee de l'Homme）馆长，在着名的法兰西学术院（College de France）担任古生物学教授，并加入法国科学院（Academy of Science）。

他曾获颁多个奖项，担任法国政府的环境问题顾问，有多本着作，并撰写超过100万篇科学文章。

除了发现露西，柯本斯曾告诉法新社，他特别自豪「在人类的出现与气候变迁之间建立了无可否认的联结」。

他说，随着森林让位给稀树草原，人类不再爬树，开始直立行走，而为了阻止食肉动物，脑力也必须发展。

© 2022 AFP