世界卫生组织：猴痘疫情尚未构成全球公卫紧急事件

（法新社日内瓦25日电） 世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天表示，全球各地爆发的猴痘疫情是令人深感忧心、且不断发展的健康威胁，但目前尚未构成全球公共卫生紧急事件。

广告 继续浏览后续

谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日召开专家委员会会议，决定是否针对猴痘疫情发布WHO最高层级警戒。猴痘疫情目前主要影响西欧地区。

自5月初以来，在西非和中部非洲以外地区侦测到的猴痘病例激增，此前猴痘一直是西非和中部非洲的地方性传染病，如今大多数新病例出现在西欧地区。

今年截至目前，世卫已接获50多国通报逾3200起确诊猴痘病例和一起死亡病例。

谭德塞审视国际专家提出的报告后表示，「紧急事件委员会对当前疫情的规模及扩散速度同表严重关切」，并指出资料中有关传播和数据之间的落差仍有许多不明之处，但此报告代表委员会成员间不同见解的共识立场。

「整体而言，他们在报告中建议我，当前疫情尚未构成国际关注公共卫生紧急事件（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），这是WHO能发布的最高层级警戒，但召开委员会会议本身就反映出对猴痘在国际扩散的日增忧虑。」

谭德塞于6月14日宣布，他将会召开紧急委员会会议，评估猴痘疫情是否构成PHEIC。

© 2022 AFP