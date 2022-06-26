世界最丑狗狗比赛 「快乐脸先生」夺魁

（法新社加州贝塔留玛25日电） 一只名叫「快乐脸先生」（Mr Happy Face）的狗儿，顶着庞克头，舌头总是伸出嘴边，它最近赢得「世界最丑狗狗比赛」冠军头衔。

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这只17岁的中国冠毛犬24日在「世界最丑狗狗比赛」（World's Ugliest Dog Contest）中击败了9名参赛者；这场赛事已有数十年历史，每年在加州贝塔留玛（Petaluma）举行。

去年，41岁的亚利桑那女音乐家班纳利（Jeneda Benally）收养了这只最丑的冠军狗。

班纳利在比赛中介绍这只狗说：「疫情期间，我曾希望生个孩子，或养只狗，既然生孩子要看天意，我选择养只狗。」

她说，她去到流浪狗之家，被告知有一只健康有问题的老狗，「可能是近亲繁殖的结果，因为它长得太丑了」。

为自己的狗儿感到骄傲的班纳利表示：「流浪狗之家工作人员想让我有个心理准备，以面对即将看到的一切，我看到这只狗，确实很老，它需要有第二次机会，它值得被疼爱。」

她说，「快乐脸先生」之前的饲主家中环境恶劣、堆满了杂物， 「它被虐待、疏于照顾而幸存下来 」。

兽医说，这只狗由于健康不佳，可能只剩下几星期可活。

班纳利表示：「爱心、仁慈和妈咪的亲吻，帮助它对抗时日不多的预言，我们都希望它有更长的生命与我们家人在一起。」

「他的喜好包括睡觉、打鼾、睡梦中呜呜作响，以及开心时发出奇怪的声音。」

主办单位形容这项比赛「各种品种、各种体型的狗儿都温暖了我们的心，让我们的生活充满了无条件的爱。这个世界知名的比赛，为所有特别与独特狗儿的不完美而喝采」。

© 2022 AFP