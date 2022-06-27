海洋会议揭幕 联合国秘书长警告全球海洋陷危机

（法新社里斯本27日电） 针对如何让日益衰弱的全球海洋健康复原，一场延迟已久的会议今天在葡萄牙首都里斯本登场。联合国秘书长古特瑞斯在联合国海洋会议上表示，世界海洋正处于危机之中。 古特瑞斯（Antonio Guterres）在联合国海洋会议（UN Ocean Conference）的开幕全体会议上告诉数千名决策官员、专家和倡议人士：「今天我们面临的是我所说的海洋紧急情况。」他描述海洋如何受到气候变迁和污染的严重冲击。

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人类续存仰赖健康的海洋。人们呼吸的氧气50%由海洋产生，海洋也为数十亿人提供每天必要的蛋白质和营养。

海洋覆盖地球70%的表面，也减轻气候变迁对陆地生命的影响，但代价庞大。

地球上二氧化碳排放量过去60年增加50%，其中约1/4的二氧化碳污染由海洋吸收；但这造成海水变酸，威胁到水生食物链和海洋吸收碳的能力。

此外，全球暖化带来的过度高温90%以上由海洋吸收，这引发了大规模的海洋热浪，杀死了珍贵的珊瑚礁，并使得缺氧的死亡海域扩大。

世界银行（World Bank）的蓝色经济全球负责人丰陶柏特（Charlotte de Fontaubert）说：「我们才刚刚开始了解气候变迁将对海洋健康造成多大的破坏。」

更糟糕的是，根据联合国环境规划署（United Nations Environment Programme，UNEP）的数据，大量污染投入海洋仍无止境，包括每分钟有相当于一辆垃圾车容量的塑胶投入。

而根据经济合作暨发展组织（OECD）最新一份报告，按照目前的趋势，到了2060年，全球每年的塑胶垃圾量将接近现在的3倍，来到10亿吨。

目前连在北极冰层和最深海沟中的鱼类体内都可以发现的塑胶微粒，估计每年杀死了100万多只海鸟和10万多头海洋哺乳动物。目前讨论中的解决方案，包括回收再利用及对全球塑胶生产设限。

为期5天的联合国海洋会议由葡萄牙和肯亚联合主办，原定2020年4月举行，会议上全球渔业也将成为焦点。

美国非政府组织海洋保育组织（Oceana）的首席科学家马修斯（Kathryn Matthews）告诉法新社：「至少有1/3的野生鱼类遭到过度捕捞，不到10%的海洋受到保护。」（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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