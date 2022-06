猫王艾维斯、捍卫战士2并列北美票房冠军

(法新社洛杉矶26日电) 北美院线联盟今天通报,音乐传记片「猫王艾维斯」(Elvis)周末开片与「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)罕见同以3050万美元并列北美周末票房冠军。

「捍卫战士:独行侠」如今是本年度全球票房第一的电影,北美有近5.22亿美元,海外有4.84亿美元,总票房打破10亿美元关卡。

排名第3的是「侏罗纪世界:统霸天下」(Jurassic World Dominion),收入2640万美元。

名列第4的是恐怖片「��黑电话」(The Black Phone),开片有2340万美元表现。

皮克斯与迪士尼自「玩具总动员」(Toy Story)衍生的最新电脑动画片「巴斯光年」(Lightyear)跌至第5,上映第2个周末票房1770万美元。

第6名至第10名的电影依序为:「奇异博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),170万美元;印度片Jugjugg Jeeyo,60.4万美元;「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once),53.3万美元;「开心汉堡店大电影」(The Bob's Burgers Movie),51.3万美元;「坏蛋联盟」(The Bad Guys),票房44万美元。

