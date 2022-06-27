猫王艾维斯、捍卫战士2并列北美票房冠军

（法新社洛杉矶26日电） 北美院线联盟今天通报，音乐传记片「猫王艾维斯」（Elvis）周末开片与「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）罕见同以3050万美元并列北美周末票房冠军。

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「捍卫战士：独行侠」如今是本年度全球票房第一的电影，北美有近5.22亿美元，海外有4.84亿美元，总票房打破10亿美元关卡。

排名第3的是「侏罗纪世界：统霸天下」（Jurassic World Dominion），收入2640万美元。

名列第4的是恐怖片「��黑电话」（The Black Phone），开片有2340万美元表现。

皮克斯与迪士尼自「玩具总动员」（Toy Story）衍生的最新电脑动画片「巴斯光年」（Lightyear）跌至第5，上映第2个周末票房1770万美元。

第6名至第10名的电影依序为：「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），170万美元；印度片Jugjugg Jeeyo，60.4万美元；「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），53.3万美元；「开心汉堡店大电影」（The Bob's Burgers Movie），51.3万美元；「坏蛋联盟」（The Bad Guys），票房44万美元。

© 2022 AFP