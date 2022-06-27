联合国：乌克兰战争恐助长毒品生产

（法新社维也纳27日电） 联合国毒品暨犯罪办公室（UNODC）26日警告，乌克兰战争可能助长毒品制造，而鸦片市场的未来，则与危机四伏的阿富汗命运息息相关。

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UNODC年度报告称，中东和东南亚过去经验显示，合成毒品（synthetic drugs）虽可以在任何地方制造，但冲突地区对制造这种毒品具有磁吸效应。「当冲突地区接近大型消费市场时，这种影响可能更大。」

UNODC表示，乌克兰摧毁的安非他命（amphetamine）工厂数量，从2019年的17个增加到2020年的79个，是2020年报告破获工厂数量最多的国家。而随着战争持续，乌克兰生产合成毒品的能力可能增加。

UNODC专家安洁拉．梅（Angela Me）告诉法新社，在冲突地区「没有警察四处走动并取缔工厂」。

报告还指出，冲突有可能改变和破坏贩毒路线，并指乌克兰的贩毒活动自2022年年初以来有所下降。

这份联合国报告还表示，阿富汗2021年生产全世界86%鸦片，该国的局势将影响鸦片类毒品市场的发展。报告称今年4月塔利班当局下令禁止非法种植罂粟，但阿富汗的人道危机可能刺激这种行为。

联合国表示：「阿富汗鸦片生产的变化，将对世界几乎所有地区的鸦片市场造成影响。」

报告称，2021年时，全世界估计约有2.84亿人吸毒，即15至64岁的人中，每18人就有1人吸毒。这一数字比2010年高出26%，而人口增长只是部分原因。

古柯硷产量2020年上升至1982吨的新纪录。

尽管吸毒者大多为男性，但梅说，女性大量使用安非他命类兴奋剂，且在戒毒治疗中的代表性不足。她告诉法新社：「对她们来说，这是双重耻辱。去那里也会暴露自己。」

她说：「我们已就安全及如何确保这些中心有接纳儿童的可能性提出了建议。」

UNODC的报告根据的是从成员国与自身来源收集的情报，以及分析各机构的报告、媒体报导和开放来源的资料。

© 2022 AFP