欧洲逾10%癌症病例与环境污染有关

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（法新社哥本哈根27日电） 欧洲环保署（European Environment Agency）今天发表一份报告指出，欧洲逾10%癌症病例和环境污染有关。 欧洲环保署在一份声明中表示：「暴露于空气污染、致癌化学物质、氡（radon）、紫外线、辐射和二手菸等，可能导致欧洲超过10%的癌症病例。」 欧洲环保署专家桑杰士（Gerardo Sanchez）表示：「所有环境和职业癌症风险都是可以降低的。」 在报告发布前，桑杰士上周告诉记者：「由辐射或化学致癌物引起的环境因素有关癌症，可以减少到几乎可以忽略的水平。」这是欧洲环保署首次针对癌症与环境之间关联的研究报告。 欧盟地区每年有270万人罹患癌症，以及130万人死于癌症。 欧洲人口占不到全球人口10%，却占了全球近1/4新增癌症病例与1/5癌症死亡人数。 根据报告，空气污染导致欧洲约1%的癌症病例，以及约2%的癌症死亡病例；室内氡暴露与高达2%的所有癌症病例有关，以及与欧洲约1/10肺癌病例有关。 报告指出，自然紫外线辐射可能导致欧洲多达4%的癌症病例；对于从未吸菸的人来说，接触二手菸可能会使所有癌症的总体风险增加高达16%。 石棉是一种众所周知的致癌物，估计导致55%至88%的职业性肺癌。尽管欧盟在2005年禁止使用石棉，但它仍存在于部分建筑物中，参与翻新和拆除工作的工人仍暴露于这种有毒物质。 报告说：「透过清理污染和改变行为，可以降低环境和职业癌症风险，进一步减少癌症病例和死亡人数。」（译者：陈怡君/核稿：严思祺）