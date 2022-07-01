研究：太空人易骨质疏松 数月任务流失数十年骨量

（法新社巴黎30日电） 研究人员今天表示，太空人的骨质密度会在数月的太空任务中流失「原先数十年才会流失的量」，甚至于回到地球1年后仍无法恢复，恐成为未来火星任务的「大问题」。

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法新社报导，先前研究显示，太空人在太空中每个月都会流失1%到2%的骨质密度，因为在太空中站立和行走，缺乏重力的情况减轻了双腿的压力。

为了解太空人双脚回到地面后如何恢复，一项新研究检查17名太空人在国际太空站（ISS）停留之前、期间和之后手腕和脚踝的情况。

研究共同作者、加拿大卡加立大学（University of Calgary）学者包伊德（Steven Boyd）指出，太空人失去的骨头密度，相当于他们回到地球后数十年内才会流失的数量。

研究人员发现，其中9名太空人的胫骨密度在回到地球1年后尚未完全恢复，仍缺乏约10年的骨密度。

包伊德补充说，在国际太空站上执行任务时间最长，约莫4到7个月不等的太空人，恢复最慢。

他告诉法新社：「你在太空中停留的时间愈长，你失去的骨头密度就愈多。」包伊德并表示这对未来计画的火星任务来说是个「大问题」，因为未来任务可能会需要太空人在太空中度过好几年时间。

包伊德说：「随着时间推移，情况会继续恶化吗？我们不知道。我们可能会在一段时间后达到稳定状态，或者我们可能会继续失去骨质。但我无法想像完全流失的程度。」

© 2022 AFP