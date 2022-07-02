用户造访美国堕胎诊所 Google将删记录保护隐私
发表时间： 更改时间：
（法新社旧金山1日电） 搜寻引擎巨擘谷歌（Google）今天宣布，将删除使用者前往堕胎诊所、家暴庇护中心等寻求隐私保护地点的定位记录。
广告
Google资深副总裁费茨派垂克（Jen Fitzpatrick）发文说：「如果我们的系统侦测到有人去过这些地方其中一处，我们将在他们造访不久后自定位记录（Location History）删除资料。这项调整措施将自接下来几周生效。」
Google不会储存位置资料的地点还包括生殖中心、成瘾治疗设施与减重诊所。
美国最高法院上周做出重大裁定，终结美国宪法对妇女堕胎权的保障，有十多州因此禁止或严格限制堕胎手术，全美各地也掀起大规模抗议活动。
人权运动人士与政治人物一直呼吁Google等科技巨擘限制他们搜集的个资量，以防执法机关用来进行堕胎调查与起诉。
费茨派垂克也表示，Google会认真看待资料隐私，寻求让使用者安心。
她说：「Google向来都会抵挡执法机关过于广泛的要求，包括全然反对某些诉求。」
「我们会考量民众使用我们产品时对隐私与安全的期望，并会在遵照政府要求时通知使用者。」
© 2022 AFP