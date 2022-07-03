美国资助软体 助俄罗斯人翻墙规避审查

（法新社旧金山2日电） 相关组织告诉法新社，一个美国支持的行动，提供俄罗斯人取得反审查软体的管道，以躲过莫斯科针对入侵乌克兰一事，对异议人士进行的镇压。

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俄罗斯2月展开对乌克兰的攻击后，加强对独立媒体的限制，记者若批评俄侵乌行动，或以「战争」一词形容此行动，将面临遭起诉的威胁。

美国政府支持的「开放技术基金会」（Open Technology Fund, OFT） 正提供资金给几家美国公司，让这些公司免费提供虚拟私人网路（VPN）给数以百万计的俄罗斯人，让他们可以连上被审查机构封锁的网站。

一般来说，VPN软体是在网路上建立一个私人管道，通常是用来保护加密的数据资料，以防止被人窥探。自俄罗斯开始入侵俄罗斯后，VPN的使用就在俄国蓬勃发展。

参与这项行动的Lantern发言人说：「我们的工具主要是提供给欲连上独立媒体的人使用，因此OFT的资金绝对是至关重要。」

科技公司 Psiphon和 nthLink也一直在提供俄罗斯人民复杂的反审查应用程式，而据OFT估计，俄罗斯约有400万用户从这些公司取得VPN。

Psiphon资深顾问罗登柏格 （Dirk Rodenburg）表示，他们的俄罗斯用户急速增加，从俄军入侵乌克兰之前每天约4万8000人，增加到3月中每天超过100万人。

他补充道，目前在俄罗斯，该公司提供的工具，平均每天有近150万用户使用。

尽管像是乌克兰领导阶层等部分人士，呼吁切断俄罗斯的网路，但其他人认为，上网对反对派组织来说是重要的工具。

维权组织 Access Now并未参与OFT发起的活动，但其技术法律顾问克拉皮瓦 （Natalia Krapiva）说：「对俄罗斯人来说，能连上完整的网际网路，对保持反抗动能来说，十分重要。」

她补充道：「各式各样的倡议正在发生，为了让它们保有活力，你将需要网路，因为你可能无法亲自参与聚会，或者因为活动人士散落在世界各地。」

Lantern的发言人说，俄乌战争初期，要维持VPN运作且可连上网，相对来说比较容易。 「他们还没办法封锁一切，过了一段时间，俄罗斯将学会如何封锁一些简单的东西，但Lantern和Psiphon仍将屹立不摇的持续运作。」

© 2022 AFP