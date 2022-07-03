航展喷射卡车表演意外失速撞毁 驾驶当场陨命

（法新社华盛顿3日电） 美国密歇根州巴特克里克飞行场航空展2日发生意外，一辆喷射动力卡车在时速近500公里的高速下失控撞毁，驾驶在观众目睹下丧命。

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警方表示，40岁的达奈尔（Chris Darnell）驾驶一辆「震波喷射卡车」（SHOCKWAVE Jet Truck）参加巴特克里克飞行场航空展（Battle Creek Field of Flight Air Show），事故发生时，他的卡车正以超过300英里（483公里）的时速在跑道上飞驰。

达奈尔的父亲在脸书（Facebook）上发文表示：「我们在一起事故中失去最小的儿子，他当时正在做他喜欢的事：与震波一起表演。」他在另一篇发文指出，这次事故是「喷射卡车的一个机械故障」造成。

根据参加航展人士拍摄并发布在社交媒体上的一段影片，卡车失去控制、起火并撞毁，且在惊恐的观众目光下翻转了多次。

事故发生前不久，这辆震波卡车的排气管喷出火焰，但这显然是表演的一个标准部分。

这款卡车被吹捧为「世界最快的联结车」，时速曾达到创纪录的376英里（605公里）。它经过改装，搭载3具喷射发动机，提供3万6000匹马力。

巴特克里克警方表示，事发后当天接下来已安排的活动取消，但3日航空展恢复举行。警方、消防官员和美国联邦航空总署（FAA）已针对这起事故展开调查。（译者：杨明��/核稿：张正芊）

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