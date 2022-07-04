埃及红海鲨鱼攻击游客 官方证实两妇女丧生

（法新社开罗3日综合外电报导）埃及环境部和奥地利及罗马尼亚外交部今天表示，埃及红海本周发生鲨鱼攻击事件，造成两名妇女丧生，分别是奥地利人与罗马尼亚人。 埃及环境部今天在脸书（Facebook）表示，在赫加达（Hurghada）南方萨尔哈希什区（Sahl Hasheesh）的红海（Red Sea）水域「有两名妇女在游泳时被鲨鱼袭击」，双双丧生。 奥地利新闻通讯社 （APA）报导，其中一名到埃及度假的68岁妇人来自奥地利提洛尔（Tyrol）地区。

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奥地利外交部今天向法新社证实「有一名奥地利公民在埃及死亡」，但没有提供更多细节。

罗马尼亚外交部今天引述从埃及当局收到的消息，向法新社证实「一名罗马尼亚公民丧生」，「似乎」是赫加达外海「鲨鱼攻击」造成。

在传出「一名奥地利女性游客似乎被鲨鱼袭击咬断左臂」后，埃及红海省省长哈纳菲（Amr Hanafi）1日曾下令关闭此地区内所有海滩，为期3天。

社群媒体用户1日分享一段影片，显示一名泳客痛苦挣扎情形，周围海水被鲜血染红。法新社无法独立证实这段影片的真实性、日期和位置。

埃及环境部今天表示，相关的工作小组正致力「从科学角度厘清这起攻击事件的原因与情况」，以判定「导致事件发生的鲨鱼行为背后因素」。

红海是一个受欢迎的旅游胜地，鲨鱼在那里很常见，但很少攻击在当局所划设的游泳区内的人。

在2018年，一名捷克游客在红海海滩附近遭鲨鱼攻击致死；2015年，一场类似的袭击事件造成一名德国游客丧生。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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