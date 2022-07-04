小小兵2好有力 北美票房跑第一

（法新社洛杉矶3日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru）上映第一个周末即称霸北美票房，料将在7月4日美国国庆假期累计海捞1亿2790万美元。

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影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示，小小兵2「开片成绩十分亮眼」。他说：「家庭动画片比任何其他类型的影片，都更难在疫情期间找到立足点。」

北美周末票房排名第2的是派拉蒙的「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），票房3250万美元。

「红磨坊」导演巴兹鲁曼（Baz Luhrmann）执导的「猫王艾维斯」（Elvis）上映第2个周末排名跌至第3，进帐2370万美元。

排名第4的是环球的「侏罗纪世界：统霸天下」（Jurassic World Dominion），收入1920万美元。

第5名是伊森霍克（Ethan Hawke）主演的恐怖片「��黑电话」（The Black Phone），上映第2个周末有1460万美元表现。

第6名至第10名的电影依序为：「巴斯光年」（Lightyear），810万美元；「马科姆先生的清单」（Mr Malcolm's List，暂译），100万美元；「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），67.3万美元；「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），48.2万美元；「马塞尔贝壳」（Marcel the Shell with Shoes On），30万7750美元。

© 2022 AFP