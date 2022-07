小小兵2好有力 北美票房跑第一

(法新社洛杉矶3日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,「小小兵2:格鲁的崛起」(Minions: The Rise of Gru)上映第一个周末即称霸北美票房,料将在7月4日美国国庆假期累计海捞1亿2790万美元。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」(Franchise Entertainment Research)负责人葛罗斯(David A. Gross)表示,小小兵2「开片成绩十分亮眼」。他说:「家庭动画片比任何其他类型的影片,都更难在疫情期间找到立足点。」

北美周末票房排名第2的是派拉蒙的「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick),票房3250万美元。

「红磨坊」导演巴兹鲁曼(Baz Luhrmann)执导的「猫王艾维斯」(Elvis)上映第2个周末排名跌至第3,进帐2370万美元。

排名第4的是环球的「侏罗纪世界:统霸天下」(Jurassic World Dominion),收入1920万美元。

第5名是伊森霍克(Ethan Hawke)主演的恐怖片「��黑电话」(The Black Phone),上映第2个周末有1460万美元表现。

第6名至第10名的电影依序为:「巴斯光年」(Lightyear),810万美元;「马科姆先生的清单」(Mr Malcolm's List,暂译),100万美元;「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once),67.3万美元;「奇异博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),48.2万美元;「马塞尔贝壳」(Marcel the Shell with Shoes On),30万7750美元。

