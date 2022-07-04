疫情与俄乌战争断供应链 美部分城市看不到国庆烟火

（法新社华盛顿3日电） 美国部分城市喜欢烟火的民众，在迎接国庆假期之际可能将感到失望，因为疫情及俄乌战争的关系使供应链中断，让他们可能无法像过往一样，享受照亮夏日高空的烟火秀。

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法新社报导，全美有许多城市的烟火秀都已取消，包括亚利桑那州凤凰城（Phoenix）、加州首府沙加缅度（Sacramento）、明尼苏达州的明尼阿波利斯（Minneapolis）及马里兰州的大学园（College Park）等。

全国烟火协会（National Fireworks Association）会长豪瑟（Steve Houser）告诉美国有线电视新闻网 （CNN）：「我想，像在华府、芝加哥、纽约等地，有很多真的很大型的（烟火）秀，业者显然都很努力要照常举行，因为它们受到很大的关注。」

「但很多中型市场规模的地方，我认为他们受害最深。」

他表示，除此之外，价格也上涨了。

豪瑟提到，过去每个货柜的运费是9800美元（约新台币29.4万元），如今已经飙涨到3万6000美元（约新台币108万元）。

供应链因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，国外严格实施的封锁而变得混乱，之后俄罗斯入侵乌克兰更让情况雪上加霜，产品供应受到限制，成本也随之上扬。

烟火只是这一片混乱中最新的受害者。

华府附近的大学园以「COVID-19对供应链持续造成影响」为由取消烟火秀，凤凰城也是如此。

沙加缅度的加州博览会（Cal Expo）主办单位表示，他们还面临人力不足的问题。

马里兰州度假胜地海洋城（Ocean City）及亚利桑那州的坦佩 （Tempe）也取消了7月4日国庆日烟火。德州许多社区则因近期干热的天气出现野火灾情，禁止施放烟火。

© 2022 AFP