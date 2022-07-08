涉滴血验病诈欺 「女版贾伯斯」前男友获判有罪

（法新社旧金山7日电） 已倒闭的美国生技新创公司Theranos创办人霍姆斯（Elizabeth Holmes）的高级主管及前男友巴瓦尼今天获判有罪，罪名是在这家标榜滴血验病的新创公司欺骗投资者和病患。

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矽谷圣荷西市（San Jose）法院发言人告诉法新社，陪审团已裁定，联邦检察官指控巴瓦尼（Ramesh "Sunny" Balwani）所涉12项诈欺罪名全数成立。

法院预定11月15日对巴瓦尼宣判，他可能面临坐牢和现金罚款。法官将他的保释金定为75万美元，以确保他出庭聆判。

巴瓦尼与曾是美国生技明星霍姆斯分开受审。霍姆斯先前也在加州同一法院受审，并于1月审理结束，陪审团认定霍姆斯被控的11项罪名中有4项成立，涉及诱骗投资人将资金投入她声称为革命性的血液检测系统。

霍姆斯预订9月26日量刑听审，也可能被判入狱。她已提起上诉，要求撤销对她的定罪。 霍姆斯受审时指称巴瓦尼在两人交往期间，对她进行情感和身体上的虐待；巴瓦尼则否认此一说法。霍姆斯还说巴瓦尼是Theranos的控制力量。 美国检察官李契（Robert Leach）告诉联邦法院陪审团说，57岁的巴瓦尼与霍姆斯一起领导公司，两人「在一切事情上都是合作伙伴，包括他们的犯罪行为」。

巴瓦尼的律师卡萨雷斯（Stephen Cazares）表示，他的委托人从未犯下诈欺罪行，并相信Theranos公司的潜力。

巴瓦尼比霍姆斯年长近20岁，霍姆斯在2003年创办Theranos公司时，年方19岁，巴瓦尼被引进公司协助经营。 检方指控霍姆斯和巴瓦尼已意识到「滴血验病」技术并没有像广告那样发挥作用，但仍继续向患者和投资人宣传这是革命性技术。 随着Theranos快速发展，吸引了诸如媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）、前国务卿季辛吉（Henry Kissinger）等名人关注，但梅铎旗下「华尔街日报」（Wall Street Journal）一系列报导质疑该公司的说法，最后导致Theranos倒闭。（译者：纪锦玲）

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