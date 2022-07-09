「黑道家族」美国演员东尼．西里柯逝世 享寿79岁

（法新社洛杉矶8日电） 美国演员东尼．西里柯（Tony Sirico）的家属和同剧演员今天说，这名在美国影集「黑道家族」（The Sopranos）中扮演角头保利（Paulie Gualtieri）的演员已逝世，享寿79岁。

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数十年来，东尼．西里柯在电视电影中演了许多流氓的小角色，直到知天命的年纪才加入美国HBO频道的热门影集「黑道家族」剧组，饰演古怪、偶尔暴虐的保利，成了此剧最令人难忘的角色之一。 他的家属在脸书发布声明表示：「东尼．西里柯的家属深切哀伤，但也怀着无比自豪、爱和许多美好回忆在此通知大家，他已于2022年7月8日上午逝世。」 与东尼．西里柯共演「黑道家族」的麦可．英佩里奥利（Michael Imperioli）说：「我悲痛地告诉大家，我的挚友、同事和犯罪伙伴，优秀的东尼．西里柯已于今天逝世。」 在剧中饰演克里斯多福．莫提桑提（Christopher Moltisanti）一角的麦可．英佩里奥利在社群网站Instagram写道：「东尼与众不同，他坚强、忠诚且心胸宽广…我今天悲伤万分。」

东尼．西里柯的代理人尚未回覆法新社的询问。 东尼．西里柯1942年诞生在纽约布鲁克林区，年少时经常被捕，但在狱中看到一个更生人剧团的演出后，突然对演戏极感兴趣。

他自1970年代晚期以来接演许多恶棍和黑手党成员的小角色，出现在「Kojak」、「迈阿密风云」（Miami Vice）等电视影集，还有「四海好家伙」（Goodfellas）和「求婚脑震荡」（Mickey Blue Eyes）等黑帮电影中。 东尼．西里柯最为人所知的角色是「黑道家族」中的保利，此剧主要描述新泽西州一个犯罪集团私底下的生活。

© 2022 AFP