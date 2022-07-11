「雷神索尔」开出红盘 攻上北美票房冠军

（法新社洛杉矶10日电） 漫威（Marvel）最新超级英雄电影「雷神索尔：爱与雷霆」（Thor: Love and Thunder）上映第1个周末即称霸北美票房，估计海捞1亿4300万美元。

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影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯表示，「雷神索尔：爱与雷霆」的票房，是超级英雄电影第4集平均票房的2倍。

上周票房冠军、「神偷奶爸」动画系列片最新章「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru）退居第2，进帐4550万美元。

稳居第3的则是「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），上映第7周的票房超过5.97亿美元。

「红磨坊」导演巴兹鲁曼（Baz Luhrmann）执导的「猫王艾维斯」（Elvis）跌1名到第4，进帐1100万美元。

「侏罗纪世界：统霸天下」（Jurassic World Dominion）收入840万美元，排名第5。

第6名至第10名的电影依序为：「��黑电话」（The Black Phone），760万美元；「巴斯光年」（Lightyear），290万美元；「马塞尔贝壳」（Marcel the Shell with Shoes On），34万美元；「奇异博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），26.2万美元；「马科姆先生的清单」（Mr Malcolm's List，暂译），24.5万美元。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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