热浪来袭飙破40度 西欧林地野火频传
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（法新社法国波尔多13日电） 西欧遭到数周以来的第二波热浪袭击，法国与英国今天面临高温肆虐，热浪同时也增长了大片林地的野火火势。 法新社报导，自10日以来，伊比利半岛（Iberian Peninsula）大片地区笼罩在热浪之下，西班牙及葡萄牙出现超过摄氏40度高温，消防员不断与野火搏斗。 另一方面，当地消防队表示，在法国南部自昨天下午以来的一场野火，烧毁了波尔多南边800公顷的松树林，当地有150名居民被迫撤离家园。
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此外，当局表示，在欧洲最高的沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，另一起野火吞噬了约180公顷的老松树林。
消防局安诺特尔（David Annotel）中校告诉当地媒体，作为预防措施，已连夜撤离沙丘周围约6000名露营者。一位官员告诉法新社，为了切断火源，消防队员在沙地上彻夜工作。他表示，火势已经得到控制。
对此，法国总理柏纳（Elisabeth Borne）也呼吁政府官员做好准备，以因应预计会持续高达10天的热浪。
总理办公室在声明中强调：「高温会非常快速影响人体健康，尤其是特别虚弱的人。」 科学家指出，受气候变迁影响，热浪变得日益频繁。随着全球气温不断升高，预料会让热浪变剧烈。
© 2022 AFP