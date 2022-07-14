美国FDA批准诺瓦瓦克斯疫苗 18岁以上成人可接种

（法新社华盛顿13日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）今天授权让18岁以上民众施打诺瓦瓦克斯（Novavax）研发的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，扩大美国民众的疫苗接种选项。

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由美国公司制造的诺瓦瓦克斯疫苗在数十个国家已可施打。美国先前仅授权接种3款COVID-19疫苗，其中两款是根据mRNA技术研发。

FDA局长克里夫（Robert Califf）在声明中说，批准诺瓦瓦克斯疫苗的紧急授权，「让尚未接种COVID-19疫苗的美国成人有另一个选项，而这个选项同样符合FDA对安全、有效性和制造品质的严格标准」。

诺瓦瓦克斯疫苗需在相隔3周内施打两剂，使用的是比mRNA疫苗更传统的技术。坊间有许多关于mRNA疫苗的阴谋论，尽管施打这种疫苗已证明是安全的。

诺瓦瓦克斯的疫苗含有病毒的一部分，可诱发免疫反应，这也是许多其他常见疫苗使用的研发方法。

在美国与墨西哥有数千人参与的临床试验中，诺瓦瓦克斯疫苗对预防感染有症状COVID-19的有效性达90%。然而，这些临床试验是在Delta与Omicron变异株出现前展开。

美国成人的疫苗接种率约达77%。美国政府本周已宣布，预期FDA将批准紧急授权，因此已采购320万剂诺瓦瓦克斯疫苗。

© 2022 AFP