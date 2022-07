疫情期间未顺利发出救济金 美银遭罚逾2.2亿美元

(法新社纽约14日电) 美国两个机构向美国银行总共开罚2亿2500万美元(约新台币67亿4300万元),理由是美银遭控在COVID-19疫情肆虐高峰期错误冻结失业救济金等公共福利发放计画。

美国消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau)表示,美国银行(Bank of America)在COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情期间「搞砸」国家发放的失业救济金计画,因此遭处1亿美元罚金。

消费者金融保护局在新闻稿中说,「美国银行使用有缺陷的诈欺侦测计画,自动且非法冻结民众帐户,后来发现实际上没有诈骗行为,也几乎没有提供求助管道。」

此外,美国通货监理局(Office of the Comptroller of the Currency)向美银处以1亿2500万美元罚金,因为美银「违反法律」且在执行公共福利金发放计画时出现「不安全或不健全的做法」。

这两个机构要求美银,拨款给因此没有领到救济金的民众。

消费者金融保护局说,美银在疫情期间变更调查金融卡诈欺行为的做法,以自动触发帐户冻结的诈欺过滤系统取代「合理」调查。

消费者金融保护局说,美银之后还让民众「非常困难」解除帐户冻结。

通货监理局代理局长麦可・徐(Michael Hsu)说:「在疫情高峰期间,美银让储值卡持有人无法领到提供给他们的失业救济金,且让这些弱势消费者没有有效的方式去补救这种情形。」

美银捍卫在疫情间采取的行动,称协助逾2500亿美元的疫情纾困金拨出给1400多万人。

美银发言人说,政府的疫情纾困计画「带来前所未见的犯罪活动」,非法申请者可让各州批准拨出数以百亿计美元。

