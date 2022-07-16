美国预期猴痘病例攀升 无足够疫苗可接种

（法新社华盛顿15日电） 美国预期未来几周猴痘病例将攀升，疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基今天说，美国目前没有足够的疫苗可满足需求。

广告 继续浏览后续

纽约市截至7月14日已有近390起病例，沦为美国猴痘疫情的中心，特别令人担忧。美国猴痘确诊病例累计已达1470例。

感染猴痘的特徵是皮肤出现病变，有时会出现在外生殖器或口腔，通常伴随着发烧、喉咙痛，淋巴结疼痛。症状通常会自行消失，但可能会极度疼痛。

美国疾病管制暨预防中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）说：「我承认，目前辖下对疫苗的需求，高于我们目前所能提供的数量。」

她在记者会上告诉记者，「我们目前尚未取得一切所需的疫苗」。她并示警，当局「预期未来数周病例将会增加」。

几天前，数以千计的民众灌爆政府网站，他们同时想要登记接种猴痘疫苗，纽约市公共卫生当局在压力下向民众道歉。

纽约市健康与心理卫生局长瓦桑（Ashwin Vasan）今天说：「全美各地的疫苗供应极度稀缺、极度受限，尤其是在纽约市。」

今年5月猴痘病例在美国爆发时，美国只有2000剂Jynneos疫苗，这是目前唯一被批准用于预防猴痘的疫苗。

自那之后，美国在全国发放15万6000剂疫苗。已有超过13万剂纳入国家战略库存，预计将自18日起开始配送。

瓦伦斯基说，下一轮的疫苗配送将优先派给疫情重灾区。她又说：「我预期将供应纽约市更多疫苗。」

© 2022 AFP