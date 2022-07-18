纽约猴痘确诊病例攀升 民众排队抢打疫苗

（法新社纽约17日电） 美国猴痘疫情重灾区之一的纽约，今天下午尽管天气炎热，仍有一排年纪20至40岁的男性排队等候接种疫苗，保护自己和亲人免于病毒感染。

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排队等候期间，每位与法新社交谈的民众都表示，纽约缺乏疫苗下，他们能顺利预约到疫苗真的很幸运。

纽约市专设网站于15日晚间6时开放9200个时段供民众预约接种猴痘疫苗，名额在7分钟之内全被抢光。前3天，网站还因流量过大而当机。

23岁的巴里沃（Aidan Baglivo）告诉法新社：「这很令人沮丧，特别是历经COVID-19之后，你会以为我们会有更有条理的流程或疫苗接种。实际上什么都没有。」

一位拒绝透露姓氏，仅说自己名叫劳勃（Robert）的民众告诉法新社，在顺利抢到接种时段前，他坐在电脑前「像是疯子般」不停刷新页面。

人人都能感染猴痘这个透过密切身体接触传染的疾病，但Jynneos疫苗目前保留给有男男性关系的人士，因为他们占确诊的大宗。

拥有800多万人口的纽约市上周猴痘染疫人数攀升，自美国5月爆发猴痘疫情以来，本月15日已记录到461例病例，高于11日的223例。

纽约市卫生局长瓦桑（Ashwin Vasan）今天表示，纽约还需要数以万计的疫苗。

© 2022 AFP