雷神索尔就是威 北美票房续占龙头宝座

(法新社洛杉矶17日电) 北美院线联盟(Exhibitor Relations)今天通报,漫威最新超级英雄片「雷神索尔:爱与雷霆」连续第2周重捶竞争对手,以约4600万美元票房成绩稳坐北美票房龙头宝座。

「小小兵2:格鲁的崛起」(Minions: The Rise of Gru)15至17日吸金2600万美元,连续第2周霸占亚军位置。

排名第3是改编自小说的「沼泽谋杀案」(Where the Crawdads Sing),进帐1700万美元。

第4名的是派拉蒙的「捍卫战士:独行侠」(Top Gun: Maverick)。「阿汤哥」汤姆克鲁斯(Tom Cruise)这部延续1986年原版的续集片,上映第8周再捞1200万美元。

「红磨坊」导演巴兹鲁曼(Baz Luhrmann)执导的「猫王艾维斯」(Elvis)下跌1个名次来到第5,上映第4个周末有760万美元成绩。

本周另一出新片,派拉蒙动画喜剧「刀锋剑客」(Paws of Fury: The Legend of Hank,暂译)则以630万美元票房站上第6。

排名第7至第10的电影依序为:「��黑电话」(The Black Phone),530万美元;「侏罗纪世界:统霸天下」(Jurassic World Dominion),495万美元;「哈里斯夫人去巴黎」(Mrs Harris goes to Paris),190万美元;「巴斯光年」(Lightyear),130万美元。

