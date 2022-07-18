雷神索尔就是威 北美票房续占龙头宝座

（法新社洛杉矶17日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，漫威最新超级英雄片「雷神索尔：爱与雷霆」连续第2周重捶竞争对手，以约4600万美元票房成绩稳坐北美票房龙头宝座。

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「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru）15至17日吸金2600万美元，连续第2周霸占亚军位置。

排名第3是改编自小说的「沼泽谋杀案」（Where the Crawdads Sing），进帐1700万美元。

第4名的是派拉蒙的「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）。「阿汤哥」汤姆克鲁斯（Tom Cruise）这部延续1986年原版的续集片，上映第8周再捞1200万美元。

「红磨坊」导演巴兹鲁曼（Baz Luhrmann）执导的「猫王艾维斯」（Elvis）下跌1个名次来到第5，上映第4个周末有760万美元成绩。

本周另一出新片，派拉蒙动画喜剧「刀锋剑客」（Paws of Fury: The Legend of Hank，暂译）则以630万美元票房站上第6。

排名第7至第10的电影依序为：「��黑电话」（The Black Phone），530万美元；「侏罗纪世界：统霸天下」（Jurassic World Dominion），495万美元；「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs Harris goes to Paris），190万美元；「巴斯光年」（Lightyear），130万美元。

© 2022 AFP