堕胎权推翻后美国爆事后丸抢购潮 专家警告反效果

（法新社华盛顿21日电） 当美国最高法院推翻宪法对堕胎权的保障时，美国女子克罗直接上网订购10包可立即出货的紧急事后避孕药。在半世纪的堕胎权保障失去后，美国出现抢购所谓「事后丸」的浪潮。

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美国大法官6月24日推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）宪法保障堕胎权的历史性裁决后，美国生殖与性卫生产品网站Wisp贩售的事后丸，在短短24小时内销量飙增3000%。Wisp并告诉法新社，过去一个月销售持续攀升。

52岁的克罗（Julie Crowe）是一名公立学校教师，住在田纳西州大城纳希维尔（Nashville）。她渴望知道保守势力广泛的田纳西州甚至是否会放行她订购的事后丸，但她最希望的是能拿到这些药丸来帮助任何「需要掌控自己人生的人」。

她对法新社表示：「我们国家在公民权和身体自主方面正回到过去，这荒谬极了。」

事后丸与堕胎药不同，是防止受精发生，在性交后5天内服用有效，但越早服用效果越佳。

在社群媒体上，储备事后丸的呼声很快受到许多人响应，导致美国网购巨擘亚马逊（Amazon）及连锁药局CVS和来爱德（Rite Aid）实施暂时限购以免缺货。

卫生专家警告，由于事后丸在全美可合法临柜购买，没有必要囤购，否则反而可能造成有需要的人买不到。

此外，尽管医疗卫生从业人员和美国计划生育联盟（Planned Parenthood）等生殖卫生组织建议手上备有多余事后丸，但他们也不鼓励囤货。

生殖卫生研究员麦马洪（Hayley McMahon）表示：「我了解这种强烈需要。」她说，如果预期自己不能终止不想要的妊娠，可能引发人「深自体内感觉身体违反自我意愿被利用」。

然而她告诉法新社，药局的事后丸备货通常相当有限，「你不会希望买光自己现在还不需要的量，而下个进门的客户可能服药效期已剩不多」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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