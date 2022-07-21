热浪袭北欧国家 丹麦飙高温破7月纪录

（法新社哥本哈根20日电） 丹麦气象研究所（Danish Meteorological Institute）表示，今天测到历来7月最高温，警告丹麦快要创下全国史上最高温纪录。

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这波热浪早已在欧洲其他地区打破高温纪录，如今袭击北欧国家。

根据丹麦气象研究所，上一个7月高温纪录是在1941年创下，当时气温达摄氏35.3度。

丹麦气象研究所在推特（Twitter）发文说：「今天，在西日德兰（West Jutland）波里斯市（Borris）记录到35.6度高温，打破纪录。」

几个小时后，丹麦气象研究所宣布在罗兰岛（Lolland）测到更高温，达摄氏35.9度。

丹麦气象研究所说，「今天是丹麦气候史上第2热的一天」，又说经北海冷却的风从西南部吹来，让高温似乎有点降下来。

丹麦气象研究所已警告，由于热空气从南部涌上，数个丹麦纪录可能会在今天打破。

丹麦气象研究所在声明中说：「今天可能将被载入史册，一些气象预报显示，丹麦即将创下新的高温纪录，旧纪录是在47年前写下。」

丹麦史上最高温摄氏36.4度纪录，是在1975年8月创下。

在邻国瑞典，瑞典气象水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute, SMHI）昨天对大片地区发布警告，提醒今明两天将出现高温。

瑞典气象水文研究所警告：「天气将非常炎热，气温将达30到35度。」

© 2022 AFP