猴痘病例增 世卫再议是否列公卫紧急事件

（法新社日内瓦21日电） 世界卫生组织（WHO）今天召集猴痘专家，讨论是否应将这波猴痘病例情况列为全球公共卫生紧急事件，也就是世卫最高等级公卫警报。

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这是世卫的猴痘紧急委员会召开的第二场会议，以检视日渐恶化的病例情况。根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）统计，已有71国通报将近1万5400起猴痘病例。

猴痘是长久存在于非洲西部和中部的地方性流行病。但自今年5月初以来，在全球其他地区通报的病例激增。

联合国辖下卫生机关世卫6月23日召集专家组成紧急委员会，讨论是否将猴痘列为「国际关注公共卫生紧急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），即世卫的最高等级警报。

但当时大多数专家对世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）所做的建议是，现阶段情形还未达门槛。

如今随着病例数进一步攀升，世卫召开第二场会议。

谭德塞在会议开场致词中说：「我需要你们的建议，以评估（猴痘）短期和中期对公共卫生的影响。」这场会议持续6个多小时。

若委员会做出建议，认为猴痘病例情况已经构成「国际关注公共卫生紧急事件」，它将针对如何加强预防与减少疾病散播提出暂时性建议，并且将管理全球公共卫生回应措施。

但委员会何时将从会议讨论中做出结论，以及将结果公诸于世，并未订有时间表。（实习编译：谢玉琦/核稿：张正芊）

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