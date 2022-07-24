权力游戏「前传」将上档 演员坦言压力大

（法新社加州圣地牙哥23日电） 「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）下档迄今3年，原着作者与前传影集「龙之家族」（House of the Dragon，暂译）卡司今天在圣地牙哥国际漫画展大谈接棒「权力游戏」这出火红人气影集的挑战。

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新影集是根据作者乔治R.R.马丁（George R.R. Martin）小说「冰与火之歌前传：血火同源」（Fire & Blood）改编。

圣地牙哥国际漫画展（Comic-Con）并没有发表太多新片段，但各界对「龙之家族」期望很高。

原始「冰与火之歌：权力游戏」播出期间吸引全球粉丝按时收看，全剧8季引发各界仿效并在素有电视奥斯卡之称的艾美奖赢得59次肯定，创下戏剧类别的纪录。

然而，「冰与火之歌：权力游戏」虎头蛇尾，最后一季惨遭影评、影迷骂翻。

参与「龙之家族」演出的奥利薇亚库克（Olivia Cooke）表示，追随「冰与火之歌：权力游戏」这只「巨兽」的脚步，「压力实在很大」。她说：「我们必须做出各位想要的东西，但又必须有所不同，还得有自己的特色。」

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