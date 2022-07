权力游戏「前传」将上档 演员坦言压力大

3 分钟

(法新社加州圣地牙哥23日电) 「冰与火之歌:权力游戏」(Game of Thrones)下档迄今3年,原着作者与前传影集「龙之家族」(House of the Dragon,暂译)卡司今天在圣地牙哥国际漫画展大谈接棒「权力游戏」这出火红人气影集的挑战。