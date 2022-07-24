漫威迷有福了 新黑豹、复仇者联盟上映日期曝光

（法新社加州圣地牙哥23日电） 迪士尼（Disney）今天在圣地牙哥国际漫画展（Comic-Con）宣布漫威（Marvel）多部超级英雄片上映日期，并释出「黑豹」续集超澎湃预告片，让现场粉丝一睹为快。

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屡屡翻新影史新页的漫威电影近年来成为好莱坞和全球票房保证，2019年的「复仇者联盟：终局之战」（Avengers: Endgame）一度以27.9亿美元票房短暂成为影史票房第一的强片。

漫威影业总裁凯文费吉（Kevin Feige）在圣地牙哥国际漫画展向死忠粉丝宣布，「复仇者联盟：康氏王朝」（Avengers: The Kang Dynasty，暂译）、「复仇者联盟：秘密战争」（Avengers: Secret Wars，暂译）将于2025年上映。

凯文费吉表示，新的这两部「复仇者联盟」电影将替漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）中的「多重宇宙传奇」（The Multiverse Saga）做出「总结」。

漫威今天的活动成了圣地牙哥国际漫画展最盛大的一天，并在可容纳6000人的H厅掀起了本周最响亮、最疯狂的欢呼声，许多人是排了好几天的队才顺利入场。

而这场活动又以「黑豹2：瓦坎达万岁」（Black Panther: Wakanda Forever，暂译）首支预告片作为结尾。首部「黑豹」是第一部入围奥斯卡最佳影片奖的漫画改编电影，而续集片将于11月11日首映。

再度执导筒的莱恩库格勒（Ryan Coogler）在圣地牙哥国际漫画展现场，向2020年癌症过世的查维克博斯曼（Chadwick Boseman）致敬。新片中，查维克博斯曼的角色并没有被人取代。

莱恩库格勒说他可以感受到查维克博斯曼的手搭在他身上，还说这位影星「虽人不在人世，但精神、热情、才华、对自己文化的骄傲、对电影界的影响，都将永远流传」。

迪士尼今天宣布的漫威电影还包括「雷霆特攻队」（Thunderbolts）和「惊奇4超人」（Fantastic Four），两部片均预计2024年上映。

除此之外，凯文费吉还宣布，最新「刀锋战士」（Blade）将于2023年11月出现在大银幕，「美国队长：新世界秩序」（Captain America: New World Order，暂译）则将在2024年5月推出。（译者：蔡佳敏/核稿：陈政一）

© 2022 AFP