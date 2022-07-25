乔登皮尔新作「不！」登北美票房冠军

（法新社洛杉矶24日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天通报，恐怖片「不！」（Nope）一上映即力压「雷神索尔」（Thor）最新续集片，以约4400万美元收入登上北美票房冠军。

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这部外星人入侵科幻悬疑片，是2017年好评破表的「逃出绝命镇」（Get Out）编剧兼导演乔登皮尔（Jordan Peele）最新力作。

影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）说：「这对一部原创恐怖片来说，是非凡的开片数字。」

由「逃出绝命镇」一鸣惊人的丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）领衔主演的「不！」，硬是将「雷神索尔：爱与雷霆」（Thor: Love and Thunder）踢下了它霸占2周的龙头宝座。

「雷神索尔」克里斯汉斯沃（Chris Hemsworth）与娜塔莉波曼（Natalie Portman）主演的这部动作喜剧，22至24日期间有2210万美元进帐，累计票房达2亿7600万美元。

排名第3的是「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru），有1770万美元表现，总收入来到2亿9800万美元。

「沼泽谋杀案」（Where the Crawdads Sing）同样下滑1个位置，来到第4。这部改编自迪莉娅．欧文斯（Delia Owens）小说的作品，票房有1030万美元。

从第4跌至第5的是派拉蒙的「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），上映第9周再添1000万美元进帐，美加累计票房来到6亿3500万美元。

排名第6至第10的电影依序为：「猫王艾维斯」（Elvis），630万美元；「刀锋剑客」（Paws of Fury: The Legend of Hank），390万美元；「��黑电话」（The Black Phone），340万美元；「侏罗纪世界：统霸天下」（Jurassic World Dominion），300万美元；「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs Harris goes to Paris），130万美元。

© 2022 AFP