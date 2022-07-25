优胜美地附近野火火势扩大 数千居民疏散

（法新社加州米德派恩斯24日电） 美国加州优胜美地国家公园（Yosemite National Park）附近昨天爆发的猛烈野火「橡树大火」（Oak Fire），今天扩大延烧，吞噬6000多公顷土地，并迫使数千居民撤离。

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数以千万计美国民众正承受酷热高温考验。加州森林防火厅（CAL FIRE）发布报告表示，已派遣17架直升机、2000多名消防员前往扑灭「橡树大火」（Oak Fire）。

报告指出，这场野火焚烧2天后，大火已吞噬1万5600英亩（约6313公顷）土地，且控制进度依旧为零。

报告还说，高温加上湿度低，会「阻碍」今天救火，「极端干旱环境已导致可燃物含水量达到危险水准」。

官员形容这场野火火势宛如「爆炸」，火焰所到之处留下灰烬、烧毁的车辆和扭曲的房屋残骸。救难人员努力在大火可能蔓延路径疏散居民及保护建筑物。

这场野火已造成10栋房屋摧毁、5栋房屋受损，还有数以千计栋房屋可能受到波及。

加州森林防火厅官员瓦斯盖兹（Hector Vasquez）表示，已有6000多位居民撤离。

加州州长纽松（Gavin Newsom）昨天宣布马里波萨郡（Mariposa County）进入紧急状态，理由是「人员与财产安全处于极其危险环境」。（实习编译：王嘉瑜/核稿：张正芊）

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