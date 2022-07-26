爱黛儿赌城驻唱计画重启 加开8场演出

（法新社纽约25日电） 英国歌手爱黛儿（Adele）今天宣布将在拉斯维加斯重新开唱的日期，令歌迷兴奋不已。爱黛儿今年稍早原订在赌城演出，却在开唱前一天临时宣布延期。

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于凯萨宫酒店（Caesar's Palace）竞技场剧院（Colosseum）举办的「与爱黛儿共度周末」（Weekends With Adele）将从今年11月18日开唱，明年3月25日落幕。除原先排定的24场演出外，还将加开8场。

葛莱美奖得主爱黛儿在她的网站上表示：「言语无法形容终于能够宣布重新开唱，有多么让我欣喜若狂。被迫取消演出真的让我感到心碎。」

「搞清楚我真正想要呈现的演出，感觉像是过了一辈子。知道它即将发生，更是令我无比兴奋！」

爱黛儿今年1月曾经含泪拍摄一段影片，称因为疫情造成货运延误，演出只得延期。她的驻唱门票先前早已全数售罄。

34岁的爱黛儿今天发布声明表示：「现在我知道，对你们当中部分人来说那是一个糟糕的决定，我将永远为之感到抱歉，但我向你们保证，这是正确的决定。」

「能够每周和你们在如此亲密的空间里相处，是我期待已久的事情，我会向你们呈现出最好的我。谢谢你们耐心等待，我爱你们。」

爱黛儿去年秋天睽违6年发布新专辑「30」，当中描述她的婚变心境。

专辑的第一首歌「宽容待我」（Easy On Me）占据美国和英国单曲排行榜冠军长达数周，证明畅销歌手爱黛儿的实力历久弥坚。

© 2022 AFP