地球超载日来临 NGO估今年所有可持续生产资源7/28即耗尽

（法新社巴黎27日电） 非政府组织警告，人类今天写下一个不值得骄傲的里程碑，2022年内全球所有的可持续生产资源在今天提前消耗殆尽，因此在今年剩余的日子里，人类都将生活在「资源赤字」中。

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法新社报导，今天是「地球超载日」（Earth Overshoot Day）。全球生态足迹网络（Global Footprint Network）和世界自然基金会（WWF）表示，「地球超载日」代表人类用光「生态系统1年内能再生的所有资源」的时间点。

全球生态足迹网络主席瓦克尔纳格（Mathis Wackernagel）表示：「从1月1日到7月28日，人类已耗尽地球全年所能再生的资源，这就是为什么7月28日被订为『地球超载日』。」

瓦克尔纳格还说，地球拥有许多库存资源，因此人们可以在一段时间内用尽地球资源，但不能永远超支，「就像金钱一样，有时候我们可以花费超过自身收入的金钱，直到我们破产为止」。

根据研究人员1990年代开创的这套衡量方式，如今需1.75个地球，才能以可持续方式为世界人口提供资源。

瓦克纳格尔指出，如果世界上的每个人都像美国人那样过生活，那么这个日期还会来得更早，3月13日就会发生。

这两个非政府组织将矛头指向粮食生产系统和其「可观」的生态足迹，「整体来说，地球有超过一半、即55%的生物承载力（biocapacity）被用来养活人类。」

全球生态足迹网络的梅赫斯（Laetitia Mailhes）说，如果人类的肉类消耗量可以减半，地球超载日的日期可再延后17天；如果限制食物浪费，则「可将这个日期推迟13天」。由于全球多达1/3的粮食都被浪费掉了，因此任何改善措施都可说相当重要。

© 2022 AFP