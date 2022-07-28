研究称COVID源于华南市场 世卫认还有讨论空间

（法新社日内瓦27日电） 新研究推断COVID-19（2019冠状病毒疾病）最初源于中国武汉的华南海鲜市场，世界卫生组织（WHO）今天对这些研究结果表示欢迎，但强调要排除其他论点还为时过早。

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世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）在日内瓦总部告诉记者：「直到你可以证明其中一种假设为说明性假设，所有假说都还有公开讨论的空间。」

解开新型冠状病毒SARS-CoV-2从何而来以及它如何开始人际传播的谜团，被视为防止未来疫情爆发的关键。

自2019年末COVID-19最初在中国被发现以来，有两项有关病毒来源的理论引发热烈辩论，分别聚焦于探究病毒是从蝙蝠通过中间动物宿主自然地扩散至人类，或者是从实验室意外泄漏。

2篇通过同侪审查的研究报告昨天刊登于「科学」（Science）期刊，宣称打破了病毒起源辩论的平衡局面，推断病毒一定是通过华南海鲜市场的野生动物买卖自然扩散。

莱恩对这些研究表示欢迎。他说：「这是一部持续连载的科学侦探故事。每一则新资讯都会被纳入整体评估。」

世卫疫情溯源新团队的技术面负责人范科霍芙（Maria Van Kerkhove），也对这些研究以及另一篇本周发表的环境样本相关研究表示欢迎。

她告诉记者：「这些都是很好的分析。」但她强调，在下任何最终结论以前，仍需要在中国及其他地区进行更多实地研究。

她表示，「真正关键的是…进一步在中国、武汉及武汉的市场搜寻」，进一步研究「在市场售出的动物来源…并寻找在那些源头农场工作的人」。

「所以对我们来说，这些研究的确提供了有关疫情发生早期的更多资讯，但不巧的是，这还不够。我们需要在中国及其他地方进行更多研究，才能真正了解最早期的阶段。」

如果没有更多研究，范科霍芙说：「我们还有很多不确定的问题。」她强调，目标「不只是要找出这场疫情的源头，我们也要学习如何为未来做更好的准备」。

© 2022 AFP