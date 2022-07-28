研究：性行为后服抗生素 高风险者性病风险大减

（法新社华盛顿27日电） 今天公布的临床研究指出，未戴保险套进行性行为后服用抗生素，可大幅降低高风险族群感染3种细菌型性病的比率。

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这项在加拿大蒙特娄第24届国际爱滋病（International AIDS）大会发表的研究，被盛赞是重大发展。

未参与研究的加州大学旧金山分校（University of California, San Francisco, UCSF）HIV专家狄克斯（Steven Deeks）告诉法新社，这足以改变（临床实务）准则。

抗生素「去氧羟四环素」（doxycycline）能让男男性行为者感染淋病与披衣菌比率大减6成以上，似乎也能有效对付梅毒，但因案例不足，没有达到统计显着性。

试验提前停止，因为研究人员发现该药物确实有效，如果继续试验并不道德。

这项研究是在上述疾病发病率上升、特别是男男性行为者之间发病率上升之际进行。有效的「暴露爱滋病毒前预防性投药」（Pre-exposure prophylaxis, PrEP）药丸问世之后，男男性行为者使用保险套比率下降。

在今天发表的这项新研究中，研究人员在旧金山与西雅图招募约500人，多数为男男性行为者，但也有跨性别女性和多元性别者，一些人有接受「暴露爱滋病毒前预防性投药」，一些人没有。

两个群体各有2/3服用「去氧羟四环素」，1/3没吃，之后每3个月观察结果。

受试者在暴露HIV病毒后3天内服用200毫克的「去氧羟四环素」药丸，视性行为频率，如有需要可继续服用。

结果发现，「暴露爱滋病毒前预防性投药」群体感染性病比率大减66%，未接受预防性投药群体染性病比率则锐减62%。

加州大学旧金山分校的实验主导者卢克迈尔（Annie Luetkemeyer）在爱滋病大会上告诉记者：「我们现在有两项研究，能支持男性性行为者使用去氧羟四环素作为暴露后预防性投药（PEP）。」

但她也强调，现在资料只支持这项疗法作为性病高风险族群的标靶介入，而非针对所有人。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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