研究：约5%COVID病患长期丧失味觉或嗅觉

（法新社巴黎28日电） 根据今天公布的大型研究，约5%曾感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的人会出现长期丧失嗅觉或味觉的问题，可能成为COVID-19长期后遗症的负担。

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在疫情爆发之初，丧失嗅觉是感染新型冠状病毒的特徵，但不清楚这类症状有多常发生或者会持续多久。

为了寻找答案，研究人员分析前18份研究报告，总共涉及3700名患者。

在刊登于「英国医学期刊」（British Medical Journal）的新研究报告中，他们发现在感染新型冠状病毒6个月后，有4%患者嗅觉没有恢复，有2%患者还是没有味觉。

然而，目前还不清楚这是否代表完全或部分康复。

研究人员估计，有5.6%患者持续有嗅觉丧失状况，有4.4%患者的味觉可能无法完全复原。

一名女子告诉研究人员，感染COVID-19两年多，她的嗅觉还是没有恢复。

研究人员说，在感染COVID-19的3个月内，大多数患者的嗅觉与味觉应可恢复，但「有一大群患者的嗅觉与味觉可能长期丧失，需要及时发现、施予个人化治疗并长期追踪」。

没有参与研究的伦敦帝国学院（Imperial College London）免疫学家阿特曼（Danny Altmann）说，这是「有力且重要的研究」。

他说：「这类研究提醒了我们，长期受症状所苦的患者面临隐藏负担，但他们可能不认为这值得看家庭医师，觉得不会有多大帮助。」

这项研究也发现，女性的嗅觉与味觉比男性更不可能恢复。

目前还不清楚为什么会有这样的差异，但研究人员表示，女性的嗅觉与味觉本来就比男性敏锐，这代表她们有更多味觉与嗅觉因染疫而丧失。

研究人员分析的数据不包括患者感染的COVID-19变异株。先前的研究指出，较近期流行的Omicron变异株较不会导致嗅觉丧失。

© 2022 AFP