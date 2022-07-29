人类引起气候变迁 恐让英破纪录热浪可能性增10倍

（法新社巴黎29日电） 人类活动引起的气候变迁，据今天公布的研究显示，将让英国本月发生破纪录热浪的可能性增加至少10倍。

广告 继续浏览后续

今天公布的研究显示，人类活动引起的气候变迁，使英国本月发生破纪录热浪的可能性增加至少10倍。

英格兰东部测到摄氏40.3度的历史高温，炙热的天候引发大火，摧毁伦敦数十栋房舍。

在达到高峰的热浪席卷西欧之际，全英国至少有34个地点的气温在7月20日创下新高纪录。

一个国际研究团队模拟这种极端炎热气候在19世纪中叶工业时代开始前发生的可能性，然后将得到的结果与目前气候条件下发生热浪的可能性做了比较。目前的地球比工业化之前平均高了近1.2度。

英国受热浪影响最大的地区是英格兰中部和威尔斯东部，研究员将焦点放在这两地的最高气温，发现由于人类产生会造成全球暖化的温室气体，使得破纪录高温出现的可能性增加至少10倍。

研究还发现，欧洲各地极端高温事件增加的程度超过了气候模型的预估。

电脑产生的模型估计，温室气体排放使7月热浪上升2度；但实际上，热浪比没有人为因素造成暖化的情况还高了4度。

伦敦帝国学院葛兰森气候变迁研究所（Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change）的气候科学高阶讲师奥托（Friederike Otto）说：「在欧洲和世界其他地区，我们看到愈来愈多破纪录的热浪导致极端气温，变得比多数气候模型所预估的更热、更快。」

「研究结果令人担忧，因为这显示，如果不迅速减少碳排放，气候变迁对欧洲极端高温造成的后果，现在就已极其致命，可能还比我们先前以为的更严重。」

英国气象局（Met Office）2020年计算出，在没有人为因素致使气候暖化的自然情况下，出现40度以上气温的可能性，大约是每1000年才会出现1次。

但如今这项估计值变成100年会出现1次，且参与研究的科学家表示，观测到极端气候出现的频率甚至比模型预测的还要快。

葛兰森气候变迁研究所的研究助理撒迦利亚（Mariam Zachariah）说：「即使是保守估计，我们也看到气候变迁在英国热浪中扮演的重要角色。」

「在目前已因温室气体排放而改变的气候下，许多人一生中都会经历本来几乎不可能发生的事。我们愈晚达到净零排放，热浪就会变得愈严重。」

© 2022 AFP