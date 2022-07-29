夏奇拉被爆逃税4.5亿 西班牙检方求刑8年

（法新社巴塞隆纳29日电） 45岁拉丁天后夏奇拉（Shakira）被爆遭西班牙政府抓到逃漏税。检方今天表示，由于夏奇拉拒绝认罪协议，将对她求处8年以上有期徒刑。

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西班牙检方指控夏奇拉在2012到2014年间逃漏税1450万欧元（约4.5亿台币）。检方也要求对夏奇拉开罚近2400万欧元。

全球专辑销量逾6000万张的夏奇拉27日拒绝认罪协议。她发声明表示，「绝对坚信自己的清白」，决定让案子走到法律诉讼程序，表示有「信心」法院会证明她的清白。

目前尚未正式宣布案件转移至法院，审判日期也未定。

夏奇拉的辩护律师表示，直到审判开始前，仍有可能与检方达成协议。

检方表示，夏奇拉和西班牙足球明星西甲巴塞隆纳队后卫比克（Gerard Pique）公开恋情后，2011年搬到西班牙定居，但仍保有巴哈马的税务居民身分，直到2015年。夏奇拉和比克育有2子，于今年6月宣布分手。

夏奇拉27日痛斥检方办公室「完全侵犯她的权益」，「举止粗暴」。

她声称，检方坚持她的全球巡回演唱会，以及她担任评审的节目「美国好声音」（The Voice）收入必须缴税，但当时她还没有在西班牙定居。

夏奇拉于2013年至2014年担任「美国好声音」评审。

她的律师表示，直到2014年之前，夏奇拉的主要收入来自全球巡回演唱会，她在2015年才完全定居西班牙，而且履行了所有纳税义务。

夏奇拉表示，她向西班牙税务机关缴纳税金1720万欧元，「多年来不曾对财政部欠税」。

巴塞隆纳法院5月驳回夏奇拉撤销此案的上诉。

© 2022 AFP