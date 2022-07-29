强尼戴普画作数小时售罄 进帐300万英镑

（法新社伦敦28日电） 好莱坞男星强尼戴普今天透过英国大型艺廊Castle Fine Art首次出售他创作的一系列好莱坞和摇滚巨星的版画复制品，开卖仅短短数小时，就赚进约300万英镑（约新台币1.1亿元）。

广告 继续浏览后续

「神鬼奇航」系列灵魂人物、59岁的强尼戴普（Johnny Depp）和他的前妻、36岁女演员安柏赫德（Amber Heard）互告诽谤，这场官司花了他数百万美元。

不过，这笔费用他仅用不到数小时就赚了回来。

强尼戴普上午在他的Instagram帐号表示，有他签名的复制画将在营运英国艺廊网络的Castle Fine Art线上贩售。

Castle Fine Art在推特发布一张强尼戴普正在绘制美国传奇歌手巴布狄伦（Bob Dylan）肖像的照片。

Castle Fine Art表示，这一系列作品叫做「朋友与英雄」（Friends & Heroes），对象是「他所熟知的，以及那些曾给予他启发的人」。

4张人物肖像分别是巴布狄伦、滚石乐团传奇吉他手基思．理查兹（Keith Richards），以及好莱坞巨星伊丽莎白泰勒（Elizabeth Taylor）与艾尔帕西诺（Al Pacino）。

一套4张裱框版画要价1万4950英镑（新台币54.4万元），单张版画则要价3950英镑。

艺廊援引强尼戴普的话表示：「我的画作围绕着我的生活，但我过去把它们留给自己，这限制了我自己。没有人应该自我设限。」

Castle Fine Art之后发布推文表示，因为粉丝疯狂上线，「强尼戴普让网路瘫痪」。全部780张作品已于28日晚上全数售罄。

© 2022 AFP