融冰加速 阿尔卑斯山经典登山路线关闭

（法新社日内瓦30日电） 热浪席卷欧洲，积雪和冰川也正以惊人速度融化，一些最经典的阿尔卑斯山登山路线现在被迫暂停开放。 游客通常会在盛夏期间涌向阿尔卑斯山，寻找最多人踏足的健行路线，朝欧洲一些最具标志性的山峰前进。

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但随着气温升高，冰川融化和永冻土消融加速，这个时节通常安全的路线，现在却面临岩石从冰层掉落的危险。

瑞士登山向导协会负责人马太（Pierre Mathey）告诉法新社：「现在已针对阿尔卑斯山约12个山峰发出警示，包括马特洪山（Matterhorn）和布朗峰（Mount Blanc）等经典山峰。」 他说，现在这种情况发生的时间比正常状况要早得多，「通常我们会在8月看到此类关闭，但现在6月底就开始，7月继续发生」。 平常带领数千名徒步旅行者登上欧洲最高峰布朗峰的高山向导本周稍早宣布，将暂停经典攀登路线前往坐落在法国、义大利和瑞士交界处的布朗峰。 Guide Alpine Italiane在脸书（Facebook）表示，气温飙升造成「特别棘手的状况」，因此有必要「延后攀登」。 登山向导也不再带人攀登前往瑞士少女山（Jungfrau）的经典路线，据说这是1个世纪以来的第1次。

他们也建议不要踏上从义大利和瑞士前往马特洪山的经典路线。

瓦莱达奥斯塔（Valle d'Aosta）向导协会主席马利耶（Ezio Marlier）表示，COVID疫情造成生意清淡之后，被迫关闭游客最喜爱的路线，不啻又是一大重创。

他强调，义大利阿尔卑斯山区仅关闭两条路线，其他还有许多景色优美且安全的路线可供选择；但他感叹地说，许多人听到喜欢的路线禁止进入就取消了旅程。

© 2022 AFP