观光客回笼 赛普勒斯观光业渐复苏

（法新社赛普勒斯阿依纳帕31日电） 赛普勒斯渡假小镇阿依纳帕除了艳阳下地中海闪闪发光的海水外，酒吧里充满跟着泡沫派对一起跳动的舞客。当地在熬过2年疫情带来的严峻冲击后，观光客渐渐回笼。

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不过，当地最主要观光客来源之一的俄罗斯旅客，却因为莫斯科侵略乌克兰遭欧洲联盟（European Union） 制裁，而不见踪影。

赛普勒斯旅馆协会（Cyprus Hotel Association）主席罗西德斯（Haris Loizides）说：「我们原本预估今年俄罗斯观光客有80万人。」

泛赛普勒斯旅馆经理人协会（Pancyprian Association of Hotel Managers）主席安吉利迪斯（Christos Angelides）表示，俄罗斯旅客市场「一夕之间消失」，「没人料到这个巨变」。

2019年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发前，当地1/5旅客来自俄罗斯，390万观光客中有78万2000人是俄国人，成为赛普勒斯第二大观光客来源，仅次于英国。

去年，尽管在严格的旅游禁令之下，俄国旅客人数比例仍一度超过25%，入境的193万观光客中，近52万人来自俄罗斯。

旅行社业者原本还寄望今年俄国观光客人数可以重返疫情前的水准。

目前约有1万8000名俄罗斯人是赛普勒斯的居民，滨海小镇里马索（Limassol）甚至有「地中海的莫斯科」称号。

但在欧盟对俄罗斯入侵乌克兰实施制裁下，今年1到6月入境赛普勒斯的俄国旅客只剩下1万7000人。

赛普勒斯观光部表示，俄国旅客大减可能会造成该国观光收入失血约6亿美元（约新台币180亿元）。

随着其他主要观光客来源国家解除疫情限制，带动强劲需求，赛普勒斯整体旅客入境人数已经逐渐反弹复苏。

今年1至6月赛普勒斯旅客人数达120万人，几乎是去年的5倍。阿依纳帕（Ayia Napa）的白色沙滩也四处可见享受日光浴和参加派对的旅客。

尽管如此，这个数字和2019年同期相比仍减少了25%，当时的观光客人数为163万人。

安吉利迪斯说：「我们在某种程度上控制了损害，但庞大的旅客缺口无从填补。」

对于赛普勒斯旅馆协会主席罗西德斯而言，除了俄国旅客骤减的巨大缺口难以填补外，乌克兰战争还带来令一个令人头痛的问题。

这场战争导致全球燃料成本飞涨，也造成电价飙高。

罗西德斯指出，在观光客空调全开，对抗赛普勒斯的酷热之际，旅馆业者也面临如天文数字般的电费帐单。他说：「欧盟对于这种情况必须要有补救方案，协助业者，特别是在通膨肆虐之际。」

© 2022 AFP