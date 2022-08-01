北美票房冠军 动画片DC超级宠物军团夺得

（法新社洛杉矶31日电） 超级英雄动画片「DC超级宠物军团」上个周末冲出2300万美元票房，登上北美票房冠军。

广告 继续浏览后续

华纳兄弟（Warner Bros.）出品的「DC超级宠物军团」（DC League of Super-Pets），幕后声音演出阵容包括巨石强森（Dwayne Johnson）、约翰卡拉辛斯基（John Krasinski）、凯特麦金侬（Kate McKinnon） 、基努李维（Keanu Reeves）等。

法新社报导， 影艺事业顾问公司「娱乐经销研究」（Franchise Entertainment Research）负责人葛罗斯（David A. Gross）表示「DC超级宠物军团」开片表现「中规中矩」，但类似影片的经验显示，这些片的吸金力可以长达数周。

票房排名第2的是上周末的票房冠军，恐怖片 「不！」（Nope），进帐1860万美元。「不！」是一部有关外星人入侵的科幻悬疑片，由「逃出绝命镇」（Get Out）编剧兼导演乔登皮尔（Jordan Peele）执导、丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya） 主演。

排名第3的是自上个周末下滑1个位置的「雷神索尔：爱与雷霆」（Thor: Love and Thunder），这部由克里斯汉斯沃（Chris Hemsworth）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）主演的超级英雄电影，这个周末有1310万美元的表现。

动画「神偷奶爸」动画系列片最新章「小小兵2：格鲁的崛起」（Minions: The Rise of Gru）本周末再捞1090万美元排名第4，该片已在全球累积近7亿美元的票房。

排在第5的是广受好评的「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick），根据美国娱乐周刊「综艺」（Variety）资料，这部由汤姆克鲁斯（Tom Cruise）主演的电影，本周进帐820万美元，全球累积票房来到13亿美元，是2022年发行的电影中唯一飙破10亿美元关卡的强片。

第6到第10名的电影依序为：「沼泽谋杀案」（Where the Crawdads Sing），750万美元；「猫王艾维斯」（Elvis）580万美元；「��黑电话」（The Black Phone），250万美元；「侏罗纪世界：统霸天下」（Jurassic World Dominion），210万美元；「复仇谜团」（Vengeance），180万美元。

© 2022 AFP