美非裔女星妮雪儿．尼柯斯辞世 享寿89岁

（法新社华盛顿31日电） 美国非裔女演员妮雪儿．尼柯斯逝世，享寿89岁。她在1960年代热门科幻电视影集「星舰迷航记」饰演备受尊重的通讯官乌胡拉（Nyota Uhura），当时在电视圈是罕见的突破。

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她的儿子强生（Kyle Johnson）在uhura.com官方网站宣布母亲的死讯，「昨晚，我的母亲妮雪儿．尼柯斯（Nichelle Nichols）因自然原因与世长辞，但她的光芒，将如同现在首度为人所见的古老星系般，永垂不朽」。

一名家族发言人说，尼柯斯是在新墨西哥州银城（Silver City）去世，她与儿子一直住在这座城镇。

尼柯斯撒手人寰的消息传出后，各界纷纷表示哀悼，包括一大群死忠的「星舰迷」。

在「星舰迷航记」（Star Trek）饰演星舰「企业号」舵手苏鲁（Sulu）的亚裔演员乔治・武井（George Takei）赞扬她的成就「至高无上且具开创性」，而乔治亚州着名政治人物艾布兰（Stacey Abrams）则称赞她是「出类拔萃的人物、战士和伟大的演员」。

尼柯斯与饰演寇克舰长（James T. Kirk）的威廉沙特纳（William Shatner）1968年在萤幕上接吻，现今看来没什么了不起的一幕，在当年却是惊天动地，因为这历史性的一吻是美国电视史上首次播出跨种族（白人与非白人）的亲吻戏。

美国知名民权斗士金恩博士（Martin Luther King, Jr.）曾大赞尼柯斯，在黑人演员多以仆人或罪犯身分出现时，她凭藉精湛演技打破局面。

曾受过芭蕾舞和音乐剧训练的尼柯斯曾告诉「星舰迷航记」制片人罗登贝瑞（Gene Roddenberry），她想退出剧组回去发展自己的剧场事业。

根据「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter），她在一次偶然机会中向金恩博士提起这件事时，「他脸上的笑容都消失了，他说，『你不能那样做。你不明白吗？这是第一次，我们被人看见我们应该被看见的样子。这不是黑人演员一贯扮演的角色，而是一个平等的角色』」。

她决定留下来。

尼柯斯虽以饰演星舰通讯官闻名，她的职业生涯却是多采多姿，不仅曾在歌剧「乞丐与荡妇」（Porgy and Bess）与小山米．戴维斯（Sammy Davis Jr.）共舞，也曾在美国国家广播公司（NBC）科幻电视剧「英雄」（Heroes）现身，还录制了一张专辑。

后来，尼柯斯长期为美国国家航空暨太空总署（NASA）效力，鼓励才华洋溢的非裔美国人及各种族女性投身太空探险领域。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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