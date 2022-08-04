科学家成功恢复死猪细胞与器官 有望改写死亡定义

（中央巴黎3日电） 科学家今天宣布，他们在猪只死亡一小时之后，成功恢复它们体内血流和细胞功能。专家们表示，这项突破可能意味着死亡定义需要更新。

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法新社报导，此一发现为人类未来一系列医疗应用带来新希望，最直接的是，可以帮助器官维持更长时间，有可能挽救全球成千上万需要器官移植的患者生命。 不过，这也可能引发有关这类程序伦理问题的辩论，尤其是实验过程中，一些表面看似死亡的猪只头部突然动了起来，让在场科学家大吃一惊。

2019年，这支美国团队在猪只被断头数小时之后，成功恢复了猪脑中的细胞功能，震惊科学界。

而发表在「自然」（Nature）期刊的最新研究中，研究小组寻求将这种技术扩展到全身。

他们在麻醉猪身上诱发心脏病发作，从而阻止血液流通全身。

此举剥夺了体内细胞的氧气，没有氧气，哺乳动物的细胞就会死亡。受试猪只死亡状态维持了一个小时。

科学团队接着为猪体注入一种含有猪本身血液的液体、一种合成血红素，以及保护细胞和防止血栓形成的药物。

在接下来6个小时的实验中，猪体中的血液开始再次循环，许多细胞开始功能运作，包括心、肝、肾等重要器官。

研究高阶作者、耶鲁大学（Yale University）研究员塞斯坦（Nenad Sestan）告诉媒体：「这些细胞在不应该发挥作用的几个小时之后开始起作用，这告诉我们，细胞的凋亡是可以停止的。」

另一位研究首席作者、同样来自耶鲁大学的安德里耶维奇（David Andrijevic）告诉法新社，该团队希望这种名为OrganEx的技术「可用于抢救器官」。

牛津大学（Oxford University）人类未来研究所（Future of Humanity Institute）的桑德柏格（Anders Sandberg）说，OrganEx还可以让新形式手术变成可能，因为它「在没有循环来解决问题情况下，创造了更多的医疗弹性空间」。

纽约大学（New York University）葛罗斯曼医学院（Grossman School of Medicine）的帕尼亚（Sam Parnia）说，这是「一项真正了不起且意义非凡的研究」。

他说，这显示死亡不是非黑即白的，而是一个「在发生数小时后仍可治疗、仍可逆转的生物过程」。

耶鲁大学伦理学家和研究共同作者雷珊（Stephen Latham）说，实验过程中，几乎所有OrganEx受试猪只的头部和颈部都曾动过，且力道颇大。

他告诉记者：「这让在场的人相当震惊。」

他强调，虽然不知道是什么导致猪只头颈活动，但他们从未在这些猪的大脑中记录到任何脑电运动，这显示猪只死后从未恢复过意识。

然而，英国诺丁罕特伦特大学（Nottingham Trent University）专研伦理学的哲学学者柯蒂斯（Benjamin Curtis）表示，这种运动是一个「主要关注点」，因为最近的神经科学研究显示，「即使大脑测不到脑电活动，意识体验也能持续下去」。

他补充说：「因此，这种技术实际上确实可能导致受试猪的痛苦，如果用于人类，也会导致人类遭受痛苦。」他呼吁进行更多研究。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP