经历流产 约翰传奇夫妇宣布怀上第3个孩子

（法新洛杉矶4日电） 名模克莉丝汀泰根（Chrissy Teigen）与葛莱美奖歌手约翰传奇（John Legend）夫妇近2年前经历流产，昨天宣布将迎接第3个孩子的到来。

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泰根在Instagram写道：「过去几年的心境已记不清楚了，但喜悦再次满盈于我们的家庭和心中。」发文搭配她孕肚的照片。

泰根与近4000万名追踪者分享喜讯，表示「另一个孩子正在路上」，约翰传奇也转发妻子的照片。

2020年10月，泰根在社群媒体发布多则贴文，讲述她和丈夫失去第3个孩子的经历。其中一则贴文是她在医院病床上抱着孩子的照片，约翰传奇亲吻着她的肩膀。

她说，当时她「很震惊，且深陷于他人难以感同身受的痛苦之中」。两人的流产贴文激起广大回响。

尽管有些人批评泰根，但也有人赞美她坦然面对流产的经验。

身兼电视节目主持人与食谱作家的泰根今年稍早宣布，正在接受试管婴儿疗程。

她昨天在贴文中坦承，曾犹豫是否公开怀孕的消息。

她说：「每次产检时我都告诉自己，『如果孩子是健康的，我今天就宣布』，但当我听到孩子心跳声，除了松口气，我还是认为我太紧张了（无法宣布消息）。」

泰根因演出约翰传奇的MV而结缘，两人于2013年结婚。

© 2022 AFP