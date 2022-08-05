法院裁定 凯文史贝西须赔纸牌屋制作公司3100万美元

（法新社洛杉矶4日电） 洛杉矶高等法院今天驳回好莱坞影星凯文史贝西的上诉，裁定2017年遭控性骚扰而从影集「纸牌屋」下车的他，须赔偿制作公司MRC约3100万美元（约9.2亿新台币）。

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判决结果对曾被誉为当代最优秀演员之一的凯文史贝西（Kevin Spacey）带来最新打击；他几周前还因被控性侵3名男性现身英国法庭。

在媒体将性骚扰相关指控公诸于世前，两届奥斯卡奖得主凯文史贝西在影集「纸牌屋」（House of Cards）中，饰演不择手段的美国政客法兰克安德伍（Frank Underwood）长达5季。

制作Netflix热门政治阴谋影集「纸牌屋」的MRC公司，在将凯文史贝西从主角一职开除后，被迫重新编写第6季，因而求偿。MRC除删除主角戏份外，也将原定集数从13集缩短至8集以赶上最后期限，导致数以千万美元的损失。

一名仲裁人2020年认定凯文史贝西因被控性骚扰一事违约，因而裁决他必须赔偿制作公司相关损失及成本。

洛杉矶高等法院法官雷卡纳（Mel Red Recana）依法裁定，凯文史贝西必须赔偿MRC及其他公司3090万美元。

凯文史贝西透过他的律师及发言人否认所有性骚扰指控，但并未立即回覆请求置评的电子邮件。

这波断送凯文史贝西辉煌演艺生涯的指控浪潮，适逢#MeToo反性骚扰和性侵运动的兴起。这项运动是因好莱坞金牌制作人哈维温斯坦（Harvey Weinstein）的案件所引发。

凯文史贝西的律师吉布斯（Partrick Gibbs）曾在法庭上表示：「他必须回应这些指控才能继续他的人生。」

© 2022 AFP