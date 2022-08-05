矽谷掀#MeToo浪潮 苹果遭控未妥善处理性骚扰申诉

（法新社旧金山4日电） 英国金融时报（Financial Times）今天报导，15名女性指控苹果公司（Apple）未妥善处置她们在工作期间提出的性骚扰申诉。

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反性骚扰「#MeToo」运动风起云涌，性骚扰或性别歧视丑闻随之撼动矽谷（Silicon Valley），促使各界采取行动改变科技产业中由男性主导的文化、态度和行为。

指控苹果的15名现任及离职员工表示，她们或是遭到公司报复、或是接到来自公司令人失望或事与愿违的回应。 苹果未立即回覆置评请求，但它向金融时报表示，正在努力调查性骚扰申诉，并强调将改善员工培训环节。 金融时报报导中提及其中一名申诉者为莫尔（Megan Mohr），她受#MeToo运动鼓舞于2018年向苹果提出申诉，指控1名男同事在两人晚上酒后，趁着她短暂睡着时褪去她的上衣及胸罩，并拍下照片。 据报导，在莫尔与人资部门研究她的申诉后，苹果认为该名男性员工的行为可能构成犯罪，但未违反他职责范围内的任何公司政策。 报导还提到，莫尔今年1月自工作14年的苹果离职，如今要求公司认真审视其政策。 报导并提及另一名申诉者威特（Jayna Whitt），她在一篇部落格文章中写到，她与一名苹果律师同事的恋爱关系已经变质且变得危险。 威特表示，该名男性情绪不稳定，且有肢体暴力及情感虐待行为；威特指出，但当她告诉苹果时，公司仅建议她在察觉到不安全时报警。 威特在部落格文章中表示，她向公司申诉该名男性的行为，最终只导致自己遭到训斥，因为公司认为她不应该让个人私事影响工作。 苹果全球雇用大约16万5000名员工，金融时报访问的15名女性员工仅占其中一小部分。 苹果并非唯一面临滥用职权或不当处置申诉等相关指控的大型科技公司，美国游戏巨擘动视暴雪公司（Activision Blizzard）及特斯拉（Tesla）也受相关诉讼所苦恼。

© 2022 AFP